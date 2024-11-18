G20峰會｜習近平晤英國首相：應客觀看待對方發展　合作空間廣闊

中國國家主席習近平11月18日到巴西出席二十國集團（G20）領導人峰會，他在里約熱內盧（Rio de Janeiro）會見英國首相施紀賢（Keir Starmer），稱雙方應該理性客觀看待對方發展，加強戰略溝通，並指兩國在貿易投資、清潔能源、金融服務、醫療民生等領域擁有廣闊合作空間。



中國國家主席習近平11月18日到巴西出席二十國集團（G20）領導人峰會，他在里約熱內盧會見英國首相施紀賢（Keir Starmer）（Pool via REUTERS）

這次是中英領導人時隔6年首次會晤。

新華社報道，習近平指當前世界進入新的動盪變革期，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，既肩負推動各自國家發展的重任，也承擔應對全球挑戰的責任。

他指雙方應該秉持戰略夥伴定位，堅持相互尊重、開放合作、交流互鑒，實現互利共贏，共同書寫中英關係健康穩定發展的下一個篇章。

習近平強調中英兩國歷史文化、價值理念、社會制度雖有差異，但共同利益廣泛，雙方應該理性客觀看待對方的發展，加強戰略溝通，增進政治互信，確保中英關系走得穩、走得實、走得遠。

他又指兩國在貿易投資、清潔能源、金融服務、醫療民生等領域擁有廣闊合作空間，應該不斷拓展，更好惠及兩國人民，雙方要推動熱點問題政治解決，加強人工智能全球治理，為促進世界經濟增長、實現各國共同發展作出貢獻。

中國國家主席習近平2024年11月18日率官員在巴西里約熱內盧會見英國首相施紀賢（Pool via REUTERS）

新華社引述施紀賢表示，英中之間擁有廣泛共同利益，對解決全球挑戰、維護世界和平和發展負有重要責任。

他指英中持久強有力關係對於兩國和世界都非常重要，英方希望秉持相互尊重和平等坦誠的精神，同中方加強對話，增進相互了解，在經貿、科技、財政金融、衛生醫療、教育、應對氣候變化等廣泛領域開展交流合作，英中都堅持多邊主義，英方願同中方加強多邊溝通協調，推動政治解決地區熱點問題。

施紀賢較早前表示，他尋求與中國建立務實關係。他稱希望與習近平有認真、務實的討論。