47人案判刑｜英國政府：港府利用國安法把異見分子刑事定罪

民主派47人涉在2020年策劃民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪， 連同已認罪的被告共45人被定罪，今(19日)在西九龍法院(暫代高等法院)判刑。英國政府譴責相關裁決，稱這明顯顯示國家安全法將政治異見者定為犯罪。

英國印太事務大臣衛倩婷（Catherine West）表示：「中國在香港實施國家安全法侵犯了香港人的權利和自由。」 「今天的判決清楚地表明了香港當局利用《國家安全法》將政治異見分子定為刑事犯罪。」英國將始終支持香港人民，所有國家都應履行其國際義務，保護這些基本權利。

聯合國人權辦公室對47人裁決表示擔憂，但表示不打算中斷與中國正在進行的對話。人權事務高級專員辦事處（OHCHR）發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在日內瓦新聞發布會上表示：「我們對國家安全法的使用感到嚴重關切。」 ，但他強調：「我們將繼續與中國當局接觸，一如以往，這方面沒有任何變化。」

在北京，外交部發言人林劍今日較早時間在記者會上重申，中央政府堅定支持香港特區維護國家安全，依法懲治各類危害國家安全的活動，堅決反對個別西方國家藉有關司法個案，干涉中國內政，抹黑和破壞香港法治。