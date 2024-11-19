47人案判刑｜國安法與本地法律須兼容　官指涉串謀三級制非全適用

民主派47人初選顛覆案，是本港首宗涉及串謀顛覆國家政權罪的案件，案中其中一個爭議，為《國安法》22條的判刑「三級制」刑罰，是否適用於本案。法官在判辭指，《國安法》第22條中沒有提及串謀罪行，但本案被告面對的是串謀控罪，故認為三級制刑罰不完全適用，但有參考價值，強調法庭可考慮控罪的嚴重性。法官又引用終院就呂世瑜案及馬俊文案的判辭，強調《國安法》和本地法律兼容互補，因此本地判刑原亦適用於本案判刑，不應依賴內地法庭的判刑例子。



法官最後未有把45名被告跟三級制分頭，而是採用普通法，根據各人在案件的參與程度，判45名被告入獄4年2月至10年。



多名民主派人士有到庭旁聽。(詳看下圖)

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國安法第22條定就判刑定下三級制

根據《國安法》第22條，干犯顛覆國家政權罪，「對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。」

辯方曾爭議控罪涉及本地刑事法

有被告於求情時爭議，《國安法》22條顛覆國家政權罪中的刑罰三級制不適用於本案。辯方認為，被告是被裁定串謀罪成，法庭應根據《刑事罪行條例》159條與串謀相關的法例判刑，當中只提及最高刑罰。控方則力陳，根據立法原意，法庭可就串謀罪判刑時，判處和和實質罪行(substantive offence)相同的判罰。在本案中，實則罪行為顛覆國家政權罪。

戴耀廷的代表律師，曾爭議國安法的判刑三級制不適用於本案控罪。(資料圖片)

涉及串謀三級制不完全適用

法官指出《國安法》22條沒有提及串謀罪行，而《國安法》23條，只就煽動、協助及教唆等行為提供清晰罰則，但本案的被告面對串謀控罪，根據本地的刑事發，涉及「串謀」的章節只提到最高刑罰，並無最低刑罰的限定，故認為國安法刑罰三級制，不完全適用於本案，但仍有參考作用。

維護國家安全法並無追溯力

剛於今年3月生效的《維護國家安全條例》 第109條，雖然亦有串謀罪罰則，控方曾這有助了解立法意圖。惟法官認為，香港與中國法制有所不同，邏輯上很難以在港制定的《維護國家安全條例》，去理解全國人大的立法意圖。再者，《維護國家安全法》是沒有追溯力，故第109條在此案提供的幫助有限。

終審法院曾就理大生呂世瑜所涉的煽動案中，就涉國安案件的判刑作指引。(資料圖片)

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，亦曾就其煽動罪判刑提上訴。（資料圖片）

終院曾指本地法律須與國安法兼容互補

法官引用涉及國安案件判刑的呂世瑜案例，指終審法院曾在判辭強調，《國安法》和本地法律須兼容互補。法庭處理《國安法》和維護國家安全的本地法律時，須把現行的本地判刑法律和原則，與《國安法》相關判刑的條文一同應用，法庭不應將本地量刑法律和原則排除在外。同時，案例雖指《國安法》應與內地法律有關國安的部分銜接，但非指法庭詮釋《國安法》時須尋找字面上相似的內地法律。

情節輕重著眼點在案者的行為及後果等

法官又引用馬俊文案，指《國安法》沒有界定國安案件如何區分為「情節嚴重」，或「情節較輕」，法庭判刑時應考慮本地法律原則，界定案件屬情節輕重時，著眼點是犯案者的行為，及所引起的實質後果、潛在風險和可能影響。

法官因此認為，本案判刑時應考慮《國安法》的條文，和本地法律原則，但不應依賴内地法庭的判刑例子。

45名被告判刑如下：

45名被告下午由囚車押走

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初選案時序。(詳看下圖)

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案情回顧（詳看以下４文）

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

45名罪成被告的求情。

31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

案件編號：HCCC69-70/2022