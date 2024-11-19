Elon Musk插手司法部長提名？海湖莊園與「他」爆發激烈爭吵

隨着更多美媒披露，特朗普團隊對馬斯克「過度插手」內閣人選一事大為不滿，特朗普的長期高級顧問艾普斯汀（Boris Epshteyn）與馬斯克（Elon Musk）之間的矛盾也隨之顯現。兩人被爆甚至一度在海湖莊園的餐桌上，當着其他賓客的面發生激烈爭吵。



據美國Axios新聞網、《國會山報》等18日報道，提及發生在上周三（13日）晚宴上的這場爭吵，三名知情人士用「大爆發」、「大爆炸」等詞來形容。

他們告訴美媒，馬斯克為特朗普的競選活動提供至少1.19億美元的資助，已然迅速成為特朗普核心圈子中一個頗具影響力的人物。他質疑艾普斯汀對特朗普的內閣人選產生了太大的影響，尤其是在美國司法部部長、高級官員以及白宮法律顧問的人選推薦方面。

與此同時，馬斯克也開始力推自己中意的內閣人選，並且質疑艾普斯汀所青睞的候選人是否有資格擔任政府高級職務，這讓後者「怒不可遏」。

綜合美國《新聞周刊》報道，艾普斯汀是一名律師和投資銀行家，早在2016年他就以通訊助理的身份加入特朗普的競選團隊，多年來一直陪伴在特朗普左右，被認為是其核心圈子中的領導人物。

過去一年裏，艾普斯汀負責協調處理特朗普的幾樁刑事案件的法律辯護。他推動了上周幾位新政府內閣人選的任命，包括任命佛羅里達州前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）為美司法部長，任命麥金利（William McGinley）為白宮法律顧問等，以及任命特朗普辯護團隊中的首席律師布蘭奇（Todd Blanche）、辯護律師博夫（Emil Bove）出任美司法部高級官員。

這其中，蓋茨多年來深陷醜聞，曾被指控吸毒，並參與一起與17歲未成年女孩有關的性交易事件，儘管他對這些指控矢口否認，但包括共和黨人在內都對這一提名深感震驚。共和黨籍美國眾議院前議長麥卡錫更斷言，特朗普對蓋茨的任命不會得到參議院的批准。

Axios新聞網報道稱，對於特朗普的高級工作人員和密友來說，馬斯克和艾普斯汀之間的分歧並不令人意外。大選後不久，他們就在海湖莊園的過渡會議上親眼目睹兩人劍拔弩張的緊張關係。

在這場被消息人士描述為「大爆炸」（huge explosion）的爭吵中，馬斯克指責艾普斯汀將特朗普過渡團隊的工作細節泄露給媒體，包括內閣人選。艾普斯汀則暗諷刺馬斯克胡言亂語，「他說馬斯克不知道自己在說什麼」。此後兩人的關係便陷入冰點。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普在美國華盛頓國會山莊會見眾議院共和黨議員。圖為Tesla行政總裁兼社交平台X（舊稱Twitter）所有者馬斯克（Elon Musk）出席會議。（Reuters）

美媒稱，雖然馬斯克已經成功和當選副總統萬斯、保守派評論員塔克·卡爾森以及特朗普家族的成員打成一片，但與特朗普共事多年的人們正對馬斯克經常出現在海湖莊園和特朗普的空軍一號上而日漸不滿。

據美國全國廣播公司（NBC）報道，馬斯克對過渡事務的參與，以及他在海湖莊園近乎「常駐」的存在，已經開始讓一些比他在特朗普核心圈子裏資歷更老的人感到厭煩，他們認為馬斯克在過渡期間的職責範圍已經「越界」了。

特朗普過渡團隊和馬斯克都未對此予以置評。另據《紐約郵報》報道，過渡團隊的一名消息人士否認稱，整個傳言都是無稽之言，馬斯克和艾普斯汀一直合作得很好，兩人都致力於協助特朗普「讓美國再次偉大」。

不過這篇報道也指出，在特朗普公布美國財政部長人選之前，馬斯克搶先公開他所推薦的人選，這可能會讓兩人的關係面臨考驗。

當地時間11月16日，馬斯克在個人社媒平台X上表示，他支持特朗普過渡團隊聯席主席、億萬富翁盧特尼克（Howard Lutnick）擔任美國財長，並公開敦促特朗普考慮公眾意見。

他聲稱，盧特尼克會是一個「實施變革」的人選，而對沖基金Key Square Group的創始人貝森特（Scott Bessent）則是一個「一切照舊」的選擇。他呼籲特朗普做出改變，因為「一切照舊」的人正在導致「美國走向破產」。過去一週，盧特尼克和貝森特一直在爭奪這一崗位。

美國《華盛頓郵報》對此指出，馬斯克的公開支持似乎是就經濟政策和關鍵內閣任命向特朗普施壓，同時也讓特朗普團隊的幕後爭鬥暴露於公眾視野。通常情況下，總統提名的內閣成員不會在總統決定前公開提議其他內閣人選。

報道稱，馬斯克呼籲公眾就此事發表意見，暗示他對特朗普的人事決定不夠尊重，這可能會讓特朗普的一些盟友對馬斯克在新政府人事和政策決策中所起到的實質性作用感到困惑和恐懼。 一名與特朗普競選團隊官員保持聯繫的人士稱，馬斯克的發言表明他正在充當「聯席總統」（co-president），可能超出了他在特朗普核心圈子中應該扮演的角色。

彭博社稱，特朗普似乎對內訌感到「沮喪」，他和工作人員們正尋找第三人作為盧特尼克和貝森特的替代選項，比如美國前貿易代表萊特希澤、阿波羅全球管理公司羅文等人。有知情人士透露稱，一些顧問也在為盧特尼克謀求特朗普政府的其他高級別職位。

本文獲《觀察者網》授權轉載

