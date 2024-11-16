Elon Musk被指疑似通俄　或遭調查

據路透社報道，當地時間15日，在路透社看到的一封信件中，兩名民主黨資深參議員表示，美國國防部和執法機構應該「基於國家安全的考慮」對馬斯克（Elon Musk）展開調查。



在該信件中，美國參議院外交委員會資深成員沙欣（Jeanne Shaheen）和參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）向美國司法部長梅里克·加蘭和國防部督察長呼籲，鑑於近期出現有關馬斯克與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在內的俄官員曾多次通話的報道，應對馬斯克參與SpaceX相關項目的情況進行調查，已確定是否需要將其排除在項目外，或禁止其獲得某些合同和享有某些特權。

兩名議員在信中寫道：「馬斯克作為美國政府數十億美元資助項目的受益者，和美國眾所周知的對手存在這樣的關係，已引發了對馬斯克作為政府承包商以及涉密人員是否可靠的嚴重質疑。」

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

報道提到，馬斯克已被美國當選總統特朗普任命領導新設的「政府效率部」，作為航空航天公司SpaceX 的行政總裁，他負責管理美國國防部和情報界數十億美元的合同。

美國《華爾街日報》10月24日曾報道，稱馬斯克自2022年以來一直與普京保持定期溝通，雙方討論的內容涵蓋商業、地緣政治等話題，其中包括馬斯克旗下的「星鏈」等業務。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫10月25日對此予以否認，他表示，馬斯克與普京僅進行過一次通話，當時兩人討論了「太空以及當前和未來的技術」。除此之外，普京和克里姆林宮官員都沒有與馬斯克進行定期通話。

路透社報道指出，自《華爾街日報》爆料以來，已有多位民主黨議員公開呼籲對馬斯克與俄羅斯方面的通訊進行調查，但在特朗普在馬斯克的支持下準備重返白宮之際，這些進行聯邦調查的舉動成功希望渺茫。

本文獲《觀察者網》授權轉載

