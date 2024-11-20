美國國務院稱尚未看到調整美國核態勢的理由

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）簽署總統令，批准更新《俄羅斯聯邦核威懾國家基本政策》後，美國國務院表明尚未看到調整美國核態勢的理由，但呼籲俄羅斯停止不負責任的言論。



普京星期二（11月19日）簽署的總統令有兩個關鍵，一是非核國家在「核國家參與或支援」的情況下對俄羅斯發動攻擊，將被視為「對俄聯邦的聯合攻擊」，二是俄羅斯可以使用核武器回應對俄「主權和領土完整構成嚴重威脅」的常規攻擊。

彭博社報導，美國國務院發言人米勒在星期二的例行新聞發佈會說，總體而言，華盛頓對莫斯科發動的混合戰爭「極度」擔憂，並就這一問題與歐洲夥伴保持密切聯繫。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）2023年5月23日出席記者會。（Reuters）

同日早前，美國白宮指出，美國認為沒有理由因為俄羅斯決定降低使用核武器的門檻而調整核姿態。

要求不具名的白宮國家安全委員會發言人說：「俄羅斯的決定並不令人意外，俄羅斯自入侵烏克蘭以來總是發表一些不負責任的言論，這次也不例外。」

美國官員上星期天（17日）透露，拜登政府已批准烏克蘭用美國遠端武器打擊俄境內目標。俄羅斯國防部過後證實，烏軍星期二淩晨向布良斯克州發射六枚美制陸軍戰術導彈系統（ATACMS）遠端導彈，但稱襲擊未造成傷亡或破壞。普京星期二簽署總統令，批准更新的《俄羅斯聯邦核威懾國家基本政策》，即日生效。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

