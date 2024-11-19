美國大型廉航精神航空申請破產　總債務高達700億元

美國大型廉航精神航空（Spirit Airlines）不堪連年虧損，11月18日宣布正式申請破產保護，成為自2011年美國航空（American Airlines）後，首間啟動破產程序的美國大型航空公司。



據紐約時報報導，精神航空自2019年來便不曾出現獲利；2020年初以來，虧損逾22億美元（約171億港元）；今年，精神航空和捷藍航空（JetBlue）合併破局，使得經營雪上加霜，其股價暴跌逾93%，每股僅剩1.08美元。申請破產保護後，股票將很快從紐約證交所下市。

精神航空近期曾出售23架空中巴士飛機予GA Telesis，獲得5.19億美元（約40億港元）收入，以改善公司現金流。公司還計劃於明年初裁減300名機師，並讓120名機長降職變副機師。

據精神航空發給顧客的公開信件中指出，乘客仍然可以繼續使用各種機票和累積點數。該公司目前約有12800人，美國空服員協會分會通知工會成員繼續提供服務，並表示將在破產程序中為成員爭取權益。

精神航空近期出售23架空中巴士飛機予GA Telesis，獲得5.19億美元（約40億港元）收入。(Reuters)

精神航空歷史最早可追溯到1964年，幾經轉型後於2006年專注於經營廉價航空。

據報，精神航空已與債券持有人達成協議，將重組債務和籌集資金，協助公司在破產期間持續營運，預計在明年第一季結束破產程序。精神航空的法庭文件中指，截至9月底，公司擁有多達5萬名債權人，總債務約為90億美元（700億港元）。