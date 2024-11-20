APEC｜石破茂會議前只顧滑手機、坐着握手　日媒狠批「日本之恥」

亞太經合組織（APEC）第31屆領袖非正式會議，15至16日在秘魯首都利馬舉行。日本媒體的關注焦點落在首相石破茂在會議期間不懂社交的行為，質疑他欠缺外交禮儀，例如只顧自己在座位上滑手機，即使其他國家領袖前來打招呼，他也只懂坐着回應和握手。部份日媒更以「日本之恥」來批評他的行為。



據日媒報導，這次APEC會議，是石破茂首次在外交舞台上亮相。不過，不少人在觀看日本電視台播出的新聞節目後，對這位首相的行為大感不滿。事緣有日媒鏡頭捕捉到，在會議開始之前，各國領袖陸續進入會場並互相打招呼時，石破茂卻坐在自己的座位上狂滑手機。

多間日媒以「日本之恥」來批評石破茂在APEC會議期間的行為。(網上截圖)

即使是秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）走近和他握手打招呼，但石破茂始終沒有站起來回應，依然坐着和他們握手和寒暄一番。

除了被日媒批評石破茂是「日本之恥」外，不少日本網民看到首相這樣失禮的畫面，也斥說：「石破首相這樣不行啊」、「至少在打招呼的時候站起來吧」、「連社會人基本中的基本都做不到」。

石破茂已經不是第一次被日本民眾嫌棄有失禮儀，早前他與第一次內閣成員的合照，石破茂和當時的防衛大臣中谷元的腹部可見到白色襯衫，後來更要進行修圖裁走掉。此外，他早前在眾議院投票時，還被人拍到正在打瞌睡。