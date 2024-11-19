日本觀光廳倡取消遊客免稅購物上限 盼持續振興旅遊業
撰文：劉耀洋
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日本經濟新聞11月19日報道，日本觀光廳於2025年度的稅制改革中，倡議政府取消針對外國遊客的免稅商品銷售上限，以在日圓貶值、外國遊客湧向日本的大環境下，擴大遊客消費，振興旅遊業。
隨着日圓貶值，赴日購物的遊客急增，日本全國的免稅店數量不斷增加，當地截至3月底，共有59,485間免稅店，數量在半年內增加5.1%。
訪日遊客可以在免稅店購物，而不需要支付消費稅，前提是這些商品是必定要帶出國。免稅商品則分為「一般物品」以及「消耗品」，而「消耗品」的限額為每人每天在一個地點最多購買50萬日圓（約2.5萬港元）。
日本觀光廳認為，近年來購買高價日本酒、化妝品等消耗品的遊客逐漸增加，上限金額限制了銷售額；如果不與一般物品區別對待，銷售現場的工作負擔也會減輕。
報道稱，日本政府為振興旅遊業，多年來逐步擴大免稅制度。消耗品於2014年開始被納入免稅範圍，並降低最低免稅金額，同時新設一種可以在相同設施內多個商店購物合併計算金額的制度。
日本在今年上半年接待了破紀錄的1780萬名遊客，遠高於2019年疫情前的水平。9月18日，日本國家旅遊局發布估算數據指，8月訪日外國遊客較去年同期增加36%，達293萬人次。日本政府估計，至2025年將超過全年吸引3,200萬國際遊客的目標。
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