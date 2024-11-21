FTX前聯合創辦人Gary Wang判免囚　已認罪並助政府開發反詐騙軟件

加密貨幣交易平台FTX創辦人、綽號「薯條哥」的Sam Bankman-Fried（SBF）被指竊取客戶約80億美元，已於3月因欺詐、洗黑錢等罪被判囚25年。此前已認罪的FTX的聯合創辦人、華裔工程師Gary Wang，因編寫計算機代碼協助「薯條哥」竊款，11月20日在紐約獲法官判處免於入獄。檢方此前指出，Gary Wang協助政府開發偵測股市詐欺的軟體工具，應寬大處理。



修改軟件程式碼助竊款 檢方指「沒花客戶一毛錢」

本身是FTX前技術長、現年30歲的Gary Wang，此前已與檢察官達成認罪協議，去年10月在陪審團前頂證前老闆「薯條哥」，稱對方指示調整FTX平台的軟件程式碼，以賦予對沖基金Alameda Research特殊特權，使該基金能夠秘密從FTX平台，提走客戶款項。

檢控部門此前公布，Gary Wang承認串謀電匯詐騙、電匯詐騙、串謀商品詐騙、串謀證券詐騙共4項罪名。但檢方促請法官寬大處理，指與其他同謀相比，王在詐欺案中的參與程度較低，「他沒有花客戶一毛錢」。

圖為2023年1月3日，FTX 前創辦人綽號「薯條哥」的Sam Bankman-Fried（SBF）因詐欺罪等指控，在美國紐約市曼哈頓出庭後離開。（Reuters）

高中夏令營與「薯條哥」相識 同讀麻省理工

當局指出，Gary Wang已開發軟體來幫助美國政府揭露股市詐欺行為，還正為加密貨幣市場開發類似的工具，檢方建議免於坐牢讓他完成工作。

Gary Wang和「薯條哥」高中時在數學夏令營中相識。就讀麻省理工學院（MIT）期間重新建立了聯繫，並最終一起進入了加密貨幣行業。他是與「薯條哥」同住在巴哈馬價值3,500萬美元頂層豪宅的幾位FTX高管之一，該交易所一直駐在那裡，直至2022年11月破產。