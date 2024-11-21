俄烏局勢升級　烏克蘭以英製「風暴之影」導彈攻擊俄羅斯境內目標

英國媒體報道，烏克蘭同日首次以英國製造的「風暴之影」（Storm Shadow）巡航導彈，攻擊俄羅斯境內目標。而這是烏方繼19日以美國提供的陸軍戰術導彈（ATACMS）導彈襲擊俄羅斯後，連續兩日以西方提供的遠程武器攻擊俄羅斯本土目標。



路透社11月20日引述Telegram上多位駐俄羅斯的戰地記者報道，烏克蘭同日向庫爾斯克地區（Kursk）發射多達12枚「風暴之影」導彈。

Telegram亦有頻道上載這款導彈碎片的相片，可以清楚見到「風暴之影」的名字。有身處庫爾斯克州的戰地記者表示，當導彈在空中飛過後，至少傳出14次爆炸巨響。

美國已批准烏克蘭對俄羅斯境內目標使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。（Getty Images）

烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）未有證實報道，只表示烏方正以一切手段保衛國家。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的發言人亦表示，不會就報道或任何行動置評。

據《衛報》同日報道，「風暴之影」的射程可以超過250公里。而批准這次攻擊的決定是為了回應朝鮮在俄羅斯與烏克蘭邊境部署超過10,000名軍隊，英方與美方官員之前都表示朝鮮的介入是俄烏衝突的重大升級。

2023年6月20日，歐洲導彈集團（MBDA）是專門從空中發射的風暴之影（Storm Shadow）遠程巡航導彈的製造商，圖為在54屆巴黎航展中展出的風暴之影導彈。（Reuters）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）過往曾警告，在俄羅斯境內使用美國和英國製造的導彈將被視為北約（Nato）與莫斯科發生直接衝突。