烏克蘭向俄羅斯發射ATACMS導彈　拉夫羅夫：西方希望局勢升級

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，烏克蘭使用美國ATACMS導彈襲擊俄羅斯，是西方想要升級衝突的明顯信號。白宮則稱對俄改變核武政策不感到意外，也不打算調整美國的核立場。



據路透社報道，拉夫羅夫11月19日指：「如果沒有美國，（烏克蘭）就不可能使用這些高科技導彈。」

他也表示，俄羅斯將盡一切努力防止核戰爭爆發，但核武器將起到遏制核戰爭的作用。

2024年11月14日俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在莫斯科與哥倫比亞外交部長Luis Gilberto Murillo（不在圖中）進行對話。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同日批准更新核武政策，稱一旦俄羅斯受到核武國家支持的常規導彈襲擊，俄國可能動用核武器。

圖為2024年10月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會與記者會面。（RU Host Photo Agency via REUTERS）

白宮國家安全委員會發言人19日回應指，美國對俄羅斯宣布更新核武政策並不感到意外，也不打算調整美國的核立場。「由於沒有觀察到俄羅斯的核態勢發生變化，我們沒有理由調整自己的核戰略以回應俄羅斯的聲明」。

聲明也提到俄羅斯在烏克蘭戰場使用朝鮮軍隊，稱這是一次重大升級。

本文獲《聯合早報》授權轉載

