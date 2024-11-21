俄烏局勢升級　奧斯汀：拜登政府批准向烏克蘭提供反步兵地雷

英國媒體報道，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）證實，總統拜登（Joe Biden）已批准向烏克蘭提供反步兵地雷（antipersonnel land mines），協助烏軍防範俄軍入侵。這是華盛頓近日決定允許烏克蘭使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）攻擊俄羅斯境內目標後的又一次重大政策轉變。



英國《衛報》11月20日報道，正在老撾出席會議的奧斯汀表示，美方決定改變政策，是因為俄方改變行軍策略，目前主要由地面部隊士兵推進戰線，並非由裝甲車保護，因此烏軍需要能減慢俄軍前進的支援。

奧斯汀強調，美方提供的地雷是「非持久性的」（not persistent），即地雷可以自毀或在電源耗盡後失效，減低對平民的威脅。

2024年10月30日，俄烏戰爭期間，一名烏克蘭軍人在頓尼茨克地區安裝一枚地雷。（Reuters）

反步兵地雷過去一直受到慈善組織及反戰人士批評，因為它們對平民構成長期無法抹滅的威脅。

據報道，這一消息正好在候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日重返白宮兩個月前宣布。特朗普過去曾承諾若勝選，將迅速結束俄烏戰爭，並批評美國在支援烏克蘭方面花費巨額資金。拜登政府官員表示，他們決心在拜登卸任前盡可能向烏克蘭提供援助。

報道又指，逾160個國家已簽署禁用地雷的《渥太華條約》，但美國與俄羅斯都不是條約簽署國，不受條約約束，而烏克蘭則是條約簽署國。

2024年10月31日，圖為美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）、韓國外交部長趙兌烈及國防部長金永賢一同出席在華盛頓國務院舉行的聯合新聞發布會。（Reuters）

奧斯汀指出，烏克蘭本身已在製造反步兵地雷，美國亦曾向烏克蘭提供反坦克地雷。俄羅斯在俄烏戰爭中經常使用地雷，但這些地雷並不會因時間推移而失效。