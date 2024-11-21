俄烏局勢升級 奧斯汀：拜登政府批准向烏克蘭提供反步兵地雷
撰文：王海
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英國媒體報道，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）證實，總統拜登（Joe Biden）已批准向烏克蘭提供反步兵地雷（antipersonnel land mines），協助烏軍防範俄軍入侵。這是華盛頓近日決定允許烏克蘭使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）攻擊俄羅斯境內目標後的又一次重大政策轉變。
英國《衛報》11月20日報道，正在老撾出席會議的奧斯汀表示，美方決定改變政策，是因為俄方改變行軍策略，目前主要由地面部隊士兵推進戰線，並非由裝甲車保護，因此烏軍需要能減慢俄軍前進的支援。
奧斯汀強調，美方提供的地雷是「非持久性的」（not persistent），即地雷可以自毀或在電源耗盡後失效，減低對平民的威脅。
反步兵地雷過去一直受到慈善組織及反戰人士批評，因為它們對平民構成長期無法抹滅的威脅。
據報道，這一消息正好在候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日重返白宮兩個月前宣布。特朗普過去曾承諾若勝選，將迅速結束俄烏戰爭，並批評美國在支援烏克蘭方面花費巨額資金。拜登政府官員表示，他們決心在拜登卸任前盡可能向烏克蘭提供援助。
報道又指，逾160個國家已簽署禁用地雷的《渥太華條約》，但美國與俄羅斯都不是條約簽署國，不受條約約束，而烏克蘭則是條約簽署國。
奧斯汀指出，烏克蘭本身已在製造反步兵地雷，美國亦曾向烏克蘭提供反坦克地雷。俄羅斯在俄烏戰爭中經常使用地雷，但這些地雷並不會因時間推移而失效。
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