印度富豪阿達尼於美國被控參與一樁20億元賄賂案

路透社21日報導，印度富豪阿達尼（Gautam Adani）和其他高層，在紐約聯邦法院被指控向印度政府官員行賄超過2.5億美元（近20億港元），獲得利潤豐厚的太陽能供應合同，並向美國投資者隱瞞行賄行為。



美國檢察官在一份聲明中表示，被告於2020年至2024年間支付涉嫌非法的款項。阿達尼和其他７名企業高層，其中包括兩名在可再生能源公司Adani Green Energy工作的高層，都被控參與了上述賄賂計劃。

據負責此案的布魯克林聯邦檢察官辦公室發言人稱，8名被告均未被捕，且目前仍身處海外。其中一名被告是薩加爾·阿達尼（Sagar Adani），他是阿達尼的侄子，負責監督阿達尼集團的可再生能源業務。

阿達尼和其他７名企業高層，其中包括兩名在可再生能源公司Adani Green Energy工作的高層，都被控參與了上述賄賂計劃。(Reuters)

阿達尼和侄子二人被控犯有證券欺詐罪和兩項共謀欺詐罪。美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission，SEC）還對這兩名印度籍被告提出了民事指控。

根據《福布斯》雜誌報道，62 歲的阿達尼身價 698 億美元（約5432億港元），是全球排名第 22 位的富豪，也是印度第二大富豪，僅次於信實工業公司 RELI.NS 主席 Mukesh Ambani。他也是美國少數被正式指控犯下刑事不當行為的億萬富翁之一。