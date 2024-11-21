2019年34.2萬枚以太幣被盜　韓國：朝鮮黑客所為

韓國11月21日證實，朝鮮黑客是2019年580億韓元以太幣（Ethereum）失竊案的主謀。被盜以太幣當時價值580億韓圜，相當於現在的1.47萬億韓圜（約81.8億港元）。而10月已追回6億韓圜的贓款。



韓聯社報道，韓國警察廳國家調查本部表示，2019年韓國加密貨幣交易所Upbit的34.2萬枚以太幣被盜案，是朝鮮偵查總局下屬黑客組織「Lazarus」和「Andariel」所為。

警方透過追蹤IP地址、加密貨幣流向、朝鮮詞彙使用痕跡和在美國聯邦調查局（FBI）協助下獲取的證據，得出有朝鮮參與的結論。但出於可能有模仿犯罪的擔憂，具體黑客攻擊細節沒有公布。

2019年，韓國加密貨幣交易所Upbit表示，34.2萬枚以太幣遭到黑客攻擊竊取；2024年11月，韓國證實案件主謀是朝鮮黑客。（Reuters）

警方指，黑客將盜取的57%以太幣以低於市價2.5%的價格出售，在3個可能由朝鮮設立的加密貨幣交易網站換成比特幣（Bitcoin）。剩下的以太幣通過51家海外交易所進行洗錢。

2020年，一家在瑞士的交易所發現涉案加密貨幣，韓國警方經過4年多的時間向瑞士檢方證明其來源後，於2024年10月向Upbit歸還價值6億韓圜的4.8個比特幣。