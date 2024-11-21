俄羅斯向朝鮮動物園贈送包括非洲獅、鳳頭鸚鵡等70隻動物｜有片

俄羅斯政府20日宣布，莫斯科動物園已將逾70隻動物運送至朝鮮平壤中央動物園，其中包括一隻非洲獅、兩隻棕熊、兩隻家犛牛、25隻野雞、40隻鴛鴦和五隻白鳳頭鸚鵡。這批動物是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）致贈給「朝鮮人民的禮物」。這已是俄羅斯今年第二次向平壤中央動物園贈送動物，俄方於4月曾贈送包括老鷹、鶴類與鸚鵡在內的多種珍稀鳥類。



美聯社報導，此次贈送動物行動由俄羅斯自然資源部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）親自監督，全部動物在莫斯科動物園獸醫團隊的全程陪同下，乘搭專機運抵平壤。

從影片可見，非洲獅、棕熊、白鳳頭鸚鵡被安置在特製運輸箱中，科茲洛夫也在平壤當地官員陪同下實地視察動物園。

正在訪問朝鮮的科茲洛夫指，動物長久以來在國與國的關係扮演重要角色，今次向朝鮮贈送動物，代表了對平壤的支持。

俄羅斯總統普京今年六月訪問朝鮮期間，與朝鮮領袖金正恩簽署全面戰略伙伴關係條約，當時金正恩向普京贈送了兩隻豐山犬。兩國關係亦從那時起明顯升溫。