老撾4遊客喝摻甲醇假酒死亡　澳洲新西蘭英國警告公民小心中毒

老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng）發生假酒中毒事件，19歲澳洲女生瓊斯（Bianca Jones）疑飲用摻有甲醇的假酒後不適送院，11月21日不治身亡，令懷疑甲醇中毒死亡人數增至4人，她的一名中毒女友人鮑爾斯（Holly Bowles）則需靠儀器維持生命。



路透社21日報道，瓊斯上週在萬榮感到不適，13日被送往泰國的一間醫院接受治療，最終21日不治。

泰國警員Phattanawong Chanphon表示，給瓊斯進行檢查的醫生發現其體內的甲醇含量很高，並指其死因是飲用假酒後造成甲醇中毒。

2024年11月21日，老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng）發生假酒中毒事件，19歲澳洲女生瓊斯（Bianca Jones，右）疑飲用摻有甲醇的假酒後不治身亡，其同行的女性朋友鮑爾斯（Holly Bowles，左）亦同樣中毒，見前需靠儀器維持生命。圖為2人所屬的澳洲美式足球協會於20日上傳的照片。（FB@Beaumaris Football Club）

英國廣播公司（BBC）報道，美國務院和丹麥政府證實，1名美國男子以及2名分別為19歲和20歲的丹麥女子在萬榮死亡，惟未透露更多資訊，當地警方則仍在調查事件詳情。

假酒在老撾是一個嚴重的問題，假酒生產商有時會將甲醇添加到飲料中，人體攝入甲醇，甲醇會被代謝成有毒物質，危及健康。

澳洲、新西蘭和英國政府均警告本國公民在老撾喝酒時小心甲醇中毒。