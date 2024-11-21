ICBM是什麼？反擊英美援烏導彈　烏媒指俄羅斯首射RS-26邊界

對於烏克蘭向俄羅斯領土發射美國製「風暴之影」導彈以及美國製ATACMS導彈，烏克蘭傳媒稱，俄羅斯選擇以洲際彈道導彈（Intercontinental ballistic missile，ICBM）RS-26「邊界」（RS-26 Rubezh）回應，如果消息屬實，這將會是第一次使用洲際彈道導彈。克里姆林宮不予置評。



什麼是洲際彈道導彈？

彈道導彈是一種由火箭推進、自主導引、透過重力落向目標的武器。洲際彈道導彈則指射程超過5,500公里的彈道導彈。

2024年11月21日，烏克蘭第聶伯羅，消防員在俄羅斯導彈襲擊後清理受損建築。（Reuters）

RS-26是什麼？

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）表示，儘管根據美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約》（New START），RS-26屬於ICBM，但在使用較重有效載荷並射程低於5,500公里時，它也可以被歸類為中程彈道導彈。

2024年11月21日，烏克蘭第聶伯羅，有房屋在俄羅斯導彈襲擊後起火。（Reuters）

根據美國軍備控制協會，RS-26的射程可達5,800公里。

洲際彈道導彈可怕？

洲際彈道導彈設計目的是攜帶核彈頭，儘管從技術上講，經過改裝後的它們可以攜帶任何相同或較小質量的有效載荷。

目前沒有跡象表明俄羅斯21日發射核武。