烏克蘭戰爭升級 基輔指俄羅斯首次發射ICBM洲際彈道導彈
撰文：莊勁菲
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路透社報道，烏克蘭表示11月21日上午，俄羅斯發射一枚洲際彈道導彈，目標是烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）的企業和關鍵基礎設施，當地一家康復中心和工業企業受損。當天烏軍發出警報後，烏克蘭多座城市緊急斷電。
導彈從俄羅斯南部的阿斯特拉罕地區（Astrakhan region）發射，擊中並損壞第聶伯一座康復中心，當地一家工業企業也受損。
早上7時左右，烏克蘭空軍向居民發出導彈威脅警報。報道指，警報發布後，烏克蘭首都基輔、敖德薩、第聶伯羅彼得羅夫斯克州和頓內茨克地區緊急斷電。
烏克蘭軍方表示，在導彈襲擊中，烏方擊落6枚俄羅斯的Kh - 101巡航導彈。
11月20日，烏軍用英國製造的「風暴之影」（Storm Shadow）巡航導彈，攻擊俄羅斯領土。烏軍
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）19日警告，在俄境內使用英美製造的導彈將被視為北約（NATO）與莫斯科發生直接衝突。
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