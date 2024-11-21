日本防衛大臣中谷元晤董軍　稱「嚴重關切」中國軍事活動增加

日本防衛相中谷元11月21日在老撾首都萬象與中國國防部長董軍會晤。中谷元在會談期間對中國軍方在日本周邊的活動日趨活躍表達「嚴重關切」。日媒稱，這是6月以來雙方再次舉行防長會談，也是中谷元上任後的首次中日防長會晤。



日本共同網21日報道，中谷元在會談開始時，已對中國軍機進入日本領空提出抗議，強烈要求中方防止相關事件再次發生。他同時強調，雙方防衛部門間保持坦率的討論和溝通極其重要。

2024年9月13日，中國國防部長董軍在北京出席香山論壇（Reuters）

董軍則對日本在台灣和釣魚島海域的行動表示關切，同時回應指，兩國防衛部門進行面對面討論對雙邊關係和地區和平有重要意義。

報道稱，2人商定妥善使用2023年5月開始運用的中日防務部門間直通熱線，並同意推動防衛部門間的對話和交流，以恢復2019年後中斷至今的中日軍方交流。

2024年11月11日，日本防衛相中谷元在日本東京首相官邸漫步。（Reuters）

日本政府19日透露，中方承認軍機曾進入日本領空，並解釋指其飛機遭遇氣流妨礙，機組人員採取臨時措施期間，因不可抗力而短暫進入日本領空。