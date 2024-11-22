ICC向內塔尼亞胡發逮捕令 巴勒斯坦自治政府及哈馬斯歡迎
撰文：蕭通
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國際刑事法院（ICC）11月21日以涉嫌犯戰爭罪為由，對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、前防長加蘭特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri發逮捕令。巴勒斯坦自治政府對ICC決定表示歡迎，並敦促ICC成員執行。雖然哈馬斯領袖被列名單，但該組織顯然只聚焦到內塔尼亞胡身上，呼籲國際實質支持。
巴勒斯坦自治政府對ICC決定表示歡迎，並敦促ICC成員執行。雖然哈馬斯領袖被列名單，但哈馬斯發聲明稱，呼籲ICC擴大追究犯罪侵佔領土的領導人責任。哈馬斯政治局成員納伊姆（Basem Naim）表示，ICC的決定是為受害人伸張正義的重要一步，但需獲所有國家實際支持，否則只停留於有限度的象徵層面。
中東國家約旦的外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）也稱，ICC的裁決應受到尊重和執行，並補充說「巴勒斯坦人應該得到公義」。
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