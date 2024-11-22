華爾街日報：特朗普財政部長人選初步確定為Kevin Warsh
撰文：羅保熙
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華爾街日報21日引述知情人士報道，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在考慮選擇前美聯儲理事Kevin Warsh擔任財政部長一職，但有一個條件，就是當美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的主席任期於2026年結束時，他可能會被提名領導美聯儲。
據知情人士表示，特朗普週三在佛羅里達州會議上與Kevin Warsh討論了潛在安排。不過，特朗普仍在權衡如何處理美聯儲的空缺，並可能要等到鮑威爾的主席任期在2026年5月結束前夕才做出最終決定。
此外，特朗普正在考慮任命前索羅斯（George Soros）得力助手貝森特（Scott Bessent）領導國家經濟委員會，並可能會考慮在Kevin Warsh成為美聯儲主席後提名他擔任財政部長。
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