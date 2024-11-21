特朗普班底｜財政部長人選遲未公布 美媒：參議員哈格蒂或出線
撰文：劉耀洋
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）內閣提名人選陸續揭曉，但卻遲遲未有公布財政部長的提名人選。美媒11月20日報道，特朗普正積極考慮任命田納西州（Tennessee）共和黨參議員哈格蒂（Bill Hagerty）擔任財政部長。
美媒Axios於20日引述消息人士稱，哈格蒂是特朗普考慮的3名熱門財政部長候選人之一，他在華爾街、市場、外國領導人和國會中享負盛名，還曾在特朗普首個任期出任美國駐日本大使。
一名共和黨高層消息人士表示：「哈格蒂受人尊敬、忠誠且在電視媒體上表現出色，他完全符合特朗普的標準。」
報道稱，特朗普本週已在海湖莊園與哈格蒂會晤，並度過一段「愉快」的時光，他日前還和特朗普一起在德州觀看SpaceX「星艦」第6次試飛。
而另外兩名熱門人選分別是前美聯儲理事Kevin Warsh，以及阿波羅全球管理公司行政總裁羅恩（Marc Rowan），預計特朗普本週內將在海湖莊園會見二人。
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