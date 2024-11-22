年青人冀實現心中所想　「manifest」獲選劍橋詞典2024年度代表字

英國劍橋詞典（Cambridge Dictionary）宣布，2024年度代表字為「manifest」（顯化）。這是一個已有600 年歷史的正式詞彙，在追求身心靈健康的全球趨勢下引起了不少關注，並受到諸如美國體操女王比拉絲（Simone Biles）、英格蘭足球員屈堅斯（Ollie Watkins）、著名歌手Dua Lipa等名人的推崇，以至在社交媒體上大行其道。



據一般字典的解釋，「manifest」作為動詞，大概意味着使用視覺化和肯定等方法，來「幫助你想像實現你想要的東西，並相信這樣做會使它更有可能發生」。

劍橋字典指，在2024 年之前，該詞主要用於自助社區。但今年情況發生了變化，比拉絲早前談到了在巴黎奧運會上展示自己的成功。

今年6月，Dua Lipa在格拉斯頓伯里音樂節（Glastonbury）上向10 萬粉絲展示了自己的頭條新聞，並說：「如果你設定了一個目標，並且每天都會思考它，對我來說，例如今次音樂節，當我第一次開始製作音樂時，我夢想有一天我會被要求成為格拉斯頓伯里的頭條新聞。」

劍橋詞典出版經理Wendalyn Nichols表示，選擇年度詞彙時，一般會考慮三個因素，包括使用者資料、時代精神和語言，他說：「Manifest今年勝出的原因是其查詢量顯著上升，這個詞的使用範圍因今年的事件大大擴展至各類媒體，顯示出詞彙的意義如何隨時間改變。」今年至今，manifest 在劍橋字典網站上的查詢次數超過 13 萬次。

Manifest 加入了「brat」的行列，成為今年最熱門的詞彙之一。 《柯林斯字典》（Collins English Dictionary）將「brat」（大致是形容「打破精緻、無視傳統，鼓勵年輕世代正視自己有着瑕疵的獨特魅力」）列為 2024 年年度詞彙。 《牛津字典》尚未公佈今年的詞彙，但候選詞包括 demure（文靜、端莊）、brain rot（大腦腐蝕）、lore（知識、傳說）、dynamic pricing（動態定價）、slop（溢出）和romantasy（浪漫奇幻）。