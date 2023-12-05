Rizz獲選牛津詞典年度代表字　「蜘蛛俠」Tom Holland推波助瀾

英國牛津大學出版社（Oxford University Press，OUP）12月4日公布，Rizz獲選牛津詞典2023年度代表字。它的意思是「有型、有魅力、或有吸引力」。



OUP舉辦網上投票，最終確定8個候選詞彙。它們能「反映這年的情緒、社會思潮或關注點」。

詞典編纂者最後從當中4個詞彙中選擇Rizz為代表字。這個字同時能表達「吸引浪漫或性伴侶的能力」。

OUP指，Rizz被語言專家選為一個有趣的例子，顯示語言如何在社區內形成、塑造和分享，然後才被更廣泛地採用。從詞源學方面來說，相信它是Charisma（非凡的個人魅力）的縮寫形式，取自這字的中間部份，這是一種不尋常的構詞模式。

Rizz一詞的使用量在今年明顯增加，特別是在「蜘蛛俠」英國影星湯賀蘭（Tom Holland）6月發表金句「我完全沒有Rizz」之後，就令該詞在全球流行，更力壓「Swiftie」（Taylor Swift歌迷）、「de-influencing」（反影響力）、「situationship」（情境式戀愛）等七個詞彙稱霸。