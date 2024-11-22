朝鮮噪音襲韓國　邊境民眾徹夜難眠捱「酷刑」

繼垃圾氣球、隔空喊話、空飄傳單等事件後，朝韓關係持續惡化。韓國的邊境居民自7月來幾乎每日承受來自朝鮮的「噪音攻勢」，不同於以往邊境廣播中對朝鮮生活的歌功頌德，現時在夜間出現的廣播還會傳出恐怖聲效，槍炮聲伴隨幽靈般的尖叫聲輪番出現，居民徹夜難眠形容每日都在承受「酷刑」。



金主愛陪同金正恩視察導彈發射時，疑似身穿法國名牌迪奧（Christian Dior）的外套。（朝中社圖片）

法媒11月20日報道，漢江入海口附近、韓國境內的江華島居民自7月起幾乎每日都遭受來自朝鮮的廣播影響，當地居民指今次廣播於以往不同，由播放宣傳內容轉為播放噪音，而且晝夜不停。

當地居民An Mi-hee指長期的噪音令自己在夜間難以入眠，甚至頭痛，她還形容，這種無盡的折磨似酷刑，帶來嚴重精神創傷，且更甚包括洪災和火災在內的自然災害，「因為這些事件都有明確的復原時間」。

廣播尤以在夜間所播放出的噪音最為恐怖，包括戰場上陣亡者的尖叫聲、槍聲、炸彈爆炸聲，以及晚上11時開始的令人毛骨悚然的音樂，音量介乎60至80分貝之間。而人在夜間承受超過60分貝的噪音水準中，會增加罹患睡眠障礙的風險。

圖為2024年6月3日在韓國首爾拍得、由當地組織設計的反朝鮮傳單。它們將透過綁在氣球放飛到朝鮮。（Reuters）

報道引述聲效專家Hwang Kwon-ik，指噪音由聲效庫中的聲效剪接形成，常見於電視節目或廣播中，還分析70至80年代韓國恐怖電影會運用這些聲效。