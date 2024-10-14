韓國無人機平壤散傳單　金正恩「忙於自肥」戴名錶女兒穿Dior

韓國媒體10月13日報道，朝鮮聲稱韓國11日派遣無人機散發的「反朝傳單」包含批評朝鮮經濟狀況的內容。特別是還附上了朝鮮領導人金正恩和他的女兒金主愛的照片，據信照片上他們穿著戴奢侈品。



朝中社報道，朝鮮外務省11日發表聲明，指韓國繼3日及9日，又於10日晚間用無人機入侵平壤市中心上空，散發了大量反朝鮮和煽動的宣傳單，「犯下了令人髮指的暴行」。

朝中社公布在平壤勞動黨總部上空捕獲的一架無人機、傳單和成捆的照片。

雖然傳單經過模糊化處理，但可以清楚看見上面寫著「金正恩正忙於自肥」和「朝鮮的經濟情況正走向地獄」。

朝鮮聲稱韓國無人機在平壤市中心上空散放煽動宣傳單。（朝中社圖片）

照片中金正恩及其女兒金主愛似乎穿戴著奢侈品。金正恩手腕上戴著瑞士萬國錶（IWC）的柏濤菲諾（Portofino）自動腕錶，而金主愛則身穿Christian Dior的連帽衫。據報道，這些奢侈品售價分別為11,700 瑞士法郎（約105,800港元）和1,900美元（約14,759港元）。

另外有一張表格，對比「大韓民國」和「北朝鮮」的個人年收入可購買的大米和玉米數量。

金主愛陪同金正恩視察導彈發射時，疑似身穿法國名牌迪奧（Christian Dior）的外套。（朝中社圖片）

朝鮮方面稱：「大韓民國將無人機滲入朝鮮民主主義人民共和國首都平壤，是嚴重的政治和軍事挑釁行為。」並表示，作為最後通牒嚴正警告韓國，已準備好所有攻擊力量。

對於派出無人機投放傳單的指控，韓國國防部長金龍顯表示：「我們無法證實或否認朝鮮的說法」。