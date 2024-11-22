巴西男童玩「火車衝浪」觸電暈厥　等救時再遭電擊　現場爆火光

巴西一名13歲男童11月18日為進行網上流行的「火車衝浪」（Train surfing）挑戰，直接爬到火車車頂，結果意外碰到高壓電線，當場昏迷並癱倒在車頂上，有熱心民眾試圖上前救援，但疑再次誤觸電線，引發一下火光四濺的小型爆炸，導致受害者第2度被電擊。救援人員抵達後，將男童救下並緊急送院，成功保住其性命。



美國《紐約郵報》21日報道，男童18日在里約熱內盧安謝塔車站（Anchieta Station）爬到火車車頂上，準備進行「火車衝浪」挑戰，結果身體意外觸碰到高壓電線，整個人倒在車頂上，雙腿則懸掛在車旁。

有熱心人士試圖爬上車頂救援，但在試圖移動男童時，再次使其碰到高壓電線，更引發一下小型爆炸，最後人們只能靜待救援人員抵達。

報道稱，男童被救下後，已被緊急送往當地醫院。院方19日表示，男童雖保住性命，但傷勢相當嚴重。

負責營運該列車的鐵路公司Supervia發聲明警告，「火車衝浪」挑戰是一項相當危險的網上潮流，整個社會必須動員起來，以避免悲劇發生並消除這種危險的做法。

Supervia強調：「這些行為不僅不負責任，還威脅到所有乘客的安全，影響鐵路的正常運作。」