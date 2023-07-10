TikTok挑戰又奪命　半年內4人因「跳船挑戰」當場斷頸喪命

美國阿拉巴馬州當局警告，進行時下流行的抖音跳船挑戰（Boatjumping）非常危險，過去6個月內有許多人因為從高速行駛的船上跳到海中，導至溺水甚至扭斷脖子死亡。



當局指出，6個月以來至今已經造成4人死亡，其中1人還是一名父親。

阿拉巴馬州當地救援隊隊長丹尼斯（Jim Dennis）表示，「過去6個月，我們發生了4起溺水事件，而這些事件原本都是可以避免的，只因他們在進行抖音挑戰」。

從網路流傳影片中可看到，許多網友在高速行駛的船上，突然從船尾後空翻或是直接跳入水中。

丹尼斯表示，第1名受害者是發生在今年2月，男子跳入庫薩河（Coosa River）後死亡，事發當時他的妻子與小孩也在現場幫忙拍攝，「不幸的是，妻子意外成為這起死亡事件的紀錄者」。

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自從第1起死亡事件發生後，很快又發生3起類似事件，而且4人都是事發時當場身亡，讓丹尼斯無奈表示，「人們在面對攝影機時，似乎更容易做出傻事，因為他們想要在網路上向朋友炫耀」，提醒民眾別再從事類似活動，以免造成永久癱瘓甚至死亡的結果。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】