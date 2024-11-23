黃仁勳獲科大頒榮譽博士　稱料特朗普上台仍無阻環球科技合作

香港科技大學11月23日舉行學位頒授典禮，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳獲頒授榮譽博士學位。他在致詞時表示，即使下屆美國政府對先進電腦計算產品實施更嚴格的出口管制，仍無阻全球各國在科技、技術方面的合作。



路透社23日報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其第一個任期時，曾以國家安全為由，對向中國出售美國技術實施一系列限制。外界擔憂，他上台後將進一步施加更多限制。

在路透社這張攝於2023年2月17日的設計圖片中，一面中國國旗被放在帶有晶片的印刷電路板上。這塊印刷電路板印有「中國製造」字樣（Reuters）

黃仁勳強調，全球在開放科學、數學和科學領域的合作已經存在很長時間，並指這是社會進步和科學進步的基礎。

黃仁勳表示，自己不知道新一屆美國政府會有甚麼變化，但他們依然會在遵守法律和政策的同時，繼續推進科技發展和服務環球客戶。

2024年11月23日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳獲香港科技大學頒授榮譽博士學位。（廖雁雄攝）

黃仁勳在致詞時也表示，AI時代已開展並正在革新科學，將會影響科學的每一個行業。他指機械人時代正在來臨，全世界在重啟，將創造新行業，自己的事業也從現在開展。