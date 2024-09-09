Elon Musk獲看好2027年晉身全球首名1萬億美元富豪　黃仁勳也上榜

Informa旗下Informa Connect Academy組織9月6日發布年度報告，預測特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的身家有望在2027年突破1萬億美元（約7.8萬億港元），成為世界上首位萬億富豪，美國半導體巨頭英偉達（又稱輝達，NVIDIA或NVDA）行政總裁黃仁勳有可能在2028年躋身此列。



報告將有望從億萬富豪升級為萬億富豪的人選列出排名，馬斯克成首位；印度的亞洲首富、阿達尼集團（Adani Group）主席阿達尼（Gautam Adani）是第2；黃仁勳名列第3；Facebook創辦人、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦有份，預料在2030年成為萬億富豪，排名第6。

2024年9月6日，Informa旗下Informa Connect Academy組織發布報告，圖為預測未來身價超過萬億美元的富豪。（截圖自Informa Connect Academy網站）

報告根據Companies Market Cap網站全球市值最高的50家上市公司數據，以及過去5年的平均年增長率進行預測，預料在理想情況下，每間公司需要多少年才能達到萬億美元的市值。