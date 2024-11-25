英媒：數百名也門士兵前往烏克蘭援俄　胡塞武裝疑協助徵兵

繼朝鮮向俄羅斯派兵參與烏俄戰爭後，英媒11月24日報道，俄軍招募數百名也門人前往烏克蘭。這些士兵是通過人口販賣招募的，彰顯了莫斯科與也門胡塞武裝（Houthis）之間日益密切的關係。



據英媒報道，前往俄羅斯的也門新兵表示，他們獲得高薪和俄羅斯公民身份的承諾，在一間與胡塞武裝有聯繫的公司幫助下抵俄，隨後被強行徵入俄軍並被送往烏克蘭前線。

這些主要是非自願的也門僱傭軍出現在烏克蘭，表明隨着持續人數傷亡，以及俄方試圖避免全面動員，俄烏衝突正在吸納更多外籍士兵。

紅海局勢：2024年2月18日，在也門首都薩那（Sanaa），胡塞武裝（Houthis）支持者參加聲援巴勒斯坦的集會。（Reuters）

報道中幾份入伍合約顯示，招募已於7月開始，胡塞武裝政客賈布里（Abdulwali Abdo Hassan al-Jabri）創立的公司、俄羅斯一處合約士兵選拔中心主管都參與了徵兵。

自稱是也門僱傭兵的 Nabil 表示，他是加入俄軍的約200名也門人之一，被騙去俄羅斯並簽下看不懂的軍事合約。

有受訪者表示，除了被承諾高額薪金，還能獲得俄羅斯護照；許多人並未接受軍事訓練就被送到烏克蘭作戰。

2024年11月8日，胡塞武裝發言人薩里（Yahya Saree）宣布其組織在也門舉行的親巴勒斯坦集會上，用高超音速火箭襲擊了以色列南部空軍基地，並擊落了一架美國MQ-9戰鬥機。（Reuters）

對此，胡塞武裝發言人尚未置評；但其政治局成員阿爾-布哈伊提（Mohammed al Bukhaiti）11月初告訴俄媒《梅杜莎報》（Meduza），他們與俄羅斯高層「保持聯繫」，並「在經濟、政治和軍事等所有領域發展這些關係」。

美國《新聞周刊》報道，俄羅斯外交部24日尚未回應此事。