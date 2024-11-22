美國確認俄羅斯試射新型導彈　五角大樓：或可搭載核彈頭

美國確認俄羅斯11月21日向烏克蘭發射的是一枚新型彈道導彈「Oreshnik」，認為該導彈基於洲際彈道導彈（Intercontinental ballistic missile，ICBM）RS-26「邊界」（RS-26 Rubezh）設計開發，目前存量有限，或對歐洲導彈防禦系統產生影響。



圖為2024年11月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科發表電視講話，證實以新型中程彈道導彈攻擊烏克蘭。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

路透社22日引述美國官員指，雖然基於洲際彈道導彈設計的中程彈道導彈Oreshnik的威脅性較小，但仍具有一定攻擊力。美國五角大樓發言人辛格（Sabrina Singh）警告，如有需要，俄羅斯或能將其進行修改，以搭載不同類型彈頭，甚至是核彈頭。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當日指，這枚中程彈道導彈（Intermediate-range ballistic missile，IRBM ）已擊中烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）的一處軍事設施，並警告之後或有更多攻擊。

2024年11月21日，烏克蘭第聶伯羅，當地居民在俄羅斯發射導彈襲擊後來到一處受損房屋。（Reuters）

俄羅斯此舉旨在回應英美撤銷烏克蘭的使用武器限制，這令俄羅斯領土先後遭受由美國提供的陸軍戰術導彈（ATACMS）、英國製造的「風暴之影」（Storm Shadow）巡航導彈襲擊。