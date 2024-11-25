NVDA｜中國商務副部長晤Nvidia高層：歡迎繼續紮根中國

中國商務部指，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文11月25日應約會見美國英偉達公司（Nvidia，NVDA）執行副總裁普瑞（Jay Puri），雙方就英偉達在華發展等議題展開交流。王受文稱，中方歡迎英偉達繼續紮根中國。



中方稱，王受文表示中國商務部願同美方加強溝通、拓展合作、化解分歧，共同推動中美經貿關係回到正確的軌道，更好造福兩國，惠及世界。

他稱中方歡迎英偉達繼續紮根中國，共享發展機遇，願聽取企業訴求，為各國企業在華發展營造更好的營商環境。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

中國商務部引述普瑞表示，英偉達視中國為重要市場，將持續加強與中方合作夥伴的溝通，提供優質、高效的產品和服務，積極參與中國數碼經濟發展。

傳美將公布對華出口限制新規

路透社11月22日報道，美國商會21日在一封電子郵件中告訴會員，拜登政府最快將於下週公布對中國實施新出口限制，逾200間中國晶片公司遭列入貿易限制名單，大多數美國供應商將被禁止向相關公司供貨。

該電子郵件提到，負責監督美國出口政策的商務部計劃在28日、感恩節假期前發布上述新規。消息人士稱，第一輪監管措施或包括限制向中國出口晶片製造所須的工具。