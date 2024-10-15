美國傳擬限制NVIDIA與AMD等企業AI晶片出口中東　最終目標在中國?

據美國媒體報道，美國政府似乎正在考慮進一步收緊對部分國家人工智能（AI）晶片出口的限制。



彭博社10月15日引述匿名知情人士報道，拜登政府正在討論為英偉達（NVIDIA）、超微半導體公司（AMD）等美國晶片公司向部分國家出口人工智能晶片的許可證設置上限。限制將重點關注中東地區國家，這些國家對人工智能數據中心的需求愈來愈大且已投入大量資金。

此舉將影響一些國家研發人工智能的能力。報道指，在華盛頓考慮全球人工智能發展的安全風險之際，設置基於國家的出口許可證上限將進一步收緊限制，這一限制最初是為了針對中國的人工智能雄心。

不過，據知情人士透露，上述限制措施最近幾週才開始討論，尚處於早期階段，存在不確定性。報道認為，鑑於拜登正處於任期的最後階段，美國政府很難推出一項全面的新政策，這些政策可能難以執行，還可能會對美國外交關係造成重大考驗。

2023年2月17日，圖為美國半導體公司超微半導體（Advanced Micro Devices，AMD）的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

美國商務部轄下負責監督出口管制的工業和安全局對相關報道拒絕置評，英偉達、AMD和另一個美國晶片巨頭英特爾公司（Intel）都沒有回應彭博社的置評請求。美國白宮國家安全委員會拒絕就此發表評論，但指出美國和阿聯酋最近發布了一份關於人工智能的聯合聲明，兩國承認這項新興技術存在挑戰和風險，相關「保障措施至關重要」。

彭博社稱，現在還不清楚晶片製造商們將如何應對美國的額外限制。在美國政府首次宣布對華晶片限制時，英偉達重新設計了其人工智能產品，以保住中國市場。

去年11月，英偉達為中國市場開發了符合美國出口管制規定的特供晶片H20，但由於該款晶片被「閹割」且定價過高，銷售表現並不好。今年7月，路透社獨家報道指，英偉達正在為中國市場開發一款新的人工智能晶片，以符合美國當前的出口管制規定。

2022年，美國出台臨時規則，限制美國公司向中國出口美國晶片。一年後，美國將這一限制擴大，美國出口商被要求先獲得出口許可證，然後才能將晶片賣至中東、非洲和亞洲的40多個國家。

據彭博社報道，美國政府將限制擴大的原因在於擔心晶片可能經這些國家最終被轉賣給中國。與此同時，一些美國官員還開始將晶片出口許可證視為實現他們廣泛外交目標的籌碼——要求重要公司減少與中國的業務聯繫，才能獲得美國技術。例如，今年4月，阿聯酋人工智能企業G42集團官方宣布了與美國微軟公司的合作夥伴關係。彭博社當時就指，美國政府在背後要求G42終止他們在中國的業務。

阿聯酋、沙特等中東國家一直在發展自己的人工智能，希望減少其經濟對石油的依賴，這也推動了對先進處理器人工智能晶片的需求。彭博社此前在另一篇報道中指出，這些國家都將美國視為關鍵合作夥伴，希望得到美國的支持。

另一方面，隨着美國逐漸收緊出口管制，中國也在努力開發自己的先進半導體。路透社指，美國出口管制間接推動華為、騰訊支持的初創企業Enflame等中國公司在國內先進人工智能處理器市場中取得了一些進展。

彭博社據此直言，儘管中國晶片仍落後於美國最先進的晶片，但如果有一天華為或其他外國製造商製造出英偉達晶片的替代品，這可能會削弱美國在塑造全球人工智能格局上的能力。一些美國官員發出警告，稱若讓其他國家購買美國技術變得太困難，中國就有可能獲得這些客戶。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司英偉達（NVIDIA）標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

對於美國政府的一系列對華晶片出口限制，業內鮮有企業支持。美國三大晶片巨頭英特爾、英偉達和高通公司（Qualcomm）的行政總裁去年曾赴華盛頓遊說，警告採取相關出口管制措施可能會損害美國在該行業的領導地位。英偉達行政總裁黃仁勛去年在接受採訪時也表示，中國市場不可替代，退出中國市場不是一種可行選項。

關於媒體報道指美國擬加強半導體等領域的出口管制，中國商務部新聞發言人今年7月19日回應道，半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成你中有我、我中有你的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。過去一段時間，美國頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，人為割裂全球半導體市場，肆意干涉其他國家企業間正常經貿往來，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。中方對此一貫堅決反對，希望相關國家堅持市場原則與契約精神，抵制美經濟脅迫做法，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

本文獲《觀察者網》授權轉載

