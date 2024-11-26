美眾院致函耶倫促檢討政策　指香港淪朝俄洗錢及逃避制裁中心

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on the Chinese Communist Party）的兩黨領導人11月25日公布，已致函財政部長耶倫（Janet Yellen），指香港已成為洗錢和逃避制裁的首要地點，要求審視與香港銀行業的關係，檢討美國對香港的長期政策。



圖為2024年10月17日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在外交關係委員會（Council on Foreign Relations）上發表演說。（Reuters）

該委員會兩黨領導人在信中指出，香港已從一個值得信賴的全球金融中心，轉變成為中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮等威權軸心的關鍵參與者，也從而成為違反多項美國貿易管制的中心，包括向俄羅斯出口受管制的西方技術，以及成立幌子公司購買伊朗石油。

路透社報道，信中要求美國政府審視對香港的長期政策，特別是對其金融和銀行業的政策是否適當。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

這封信由該委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）、委員會內民主黨領導人克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）聯名發出，信中引用的研究顯示，2023年從香港運往俄羅斯的貨物中，近40%屬俄羅斯急切需要的產品，包括可用於俄烏戰事的半導體等。

美國財政部暫未回應。路透社表示，未能即時聯繫到香港駐紐約貿易辦事處評論。