「歐版寧德時代」Northvolt破產　歐洲電動車業電池自主夢碎？

瑞典電動車電池製造商Northvolt上周宣布在美國申請破產保護，自2016年創立以來，這家企業是歐洲最具潛力的電池製造商，被寄望可幫助歐洲擺脫電池依賴、建立自己的電池產業，甚至獲稱為歐洲版的寧德時代。這間公司的破產令歐洲的「電池自主夢」受挫，引發對過去幾年間歐盟種種努力的質疑，以及對當地電池產業未來的迷茫。



根據法庭文件，Northvolt的財務狀況嚴峻。公司目前只有3000萬美元（約2.3億港元）流動資金，僅夠維持一週營運。與此同時，公司債務高達58億美元（約451.4億港元）。

申請重組後，Northvolt將獲得1.45億美元（約11.3億港元）現金，並獲得1億美元（約7.8億港元）的新融資來保證在未來幾週內的生存。公司預計將在2025年第一季度完成重組。

專研電池和能源儲存技術的Volta Energy Technologies歐洲總監James Frith對路透社表示：「歐洲需要在中國憑藉精明的規劃吞掉整個價值鏈之前，重新思考如何支持這個新生行業。」

2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

歐盟於2017年宣布將電池產業作為戰略產業予以優先扶持，提出在歐盟本土為電池產業建設完整價值鏈的計劃，還成立電池產業聯盟工作組，為歐洲電池製造商提供更多資金和技術支持。

在2016年由前特斯拉（Tesla）高層卡爾松（Peter Carlsson）和塞魯蒂（Paolo Cerruti）創立的Northvolt成為歐盟政策的最大獲益者，曾從大眾汽車、高盛、貝萊德等投資者以及德國和加拿大政府那裏獲得超過150億美元的融資，並獲得寶馬、富豪汽車（Volvo）、奧迪（Audi）等車企的訂單，被視為歐洲建立自己的電池產業的希望。

圖為2023年11月，電動車電池製造商寧德時代生產基地的一名員工正在進行清潔工作。（Reuters）

在Northvolt的帶領下，許多歐洲初創企業投資數十億美元生產電池，但需求並沒有像一些業內人士預測的那樣迅速增長。據英國媒體數據，比亞迪、韓國LG Energy Solution和 SK On在內的亞洲企業，仍然控制全球約70%的市場。

由於歐洲的新創企業在大規模製造電池的能力上仍然落後，業界高層表示，唯一的解決方案可能是繼續依賴亞洲參與者，直到本土公司能夠吸收電池化學、量產及設備製造的技術知識。

歐洲大型車廠雷諾行政總裁Luca de Meo上個月在巴黎對傳媒表示：如果沒有中國的支持，「我們將無法在競爭中脫穎而出，也無法加速電動汽車的發展」。