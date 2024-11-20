G20峰會｜習近平晤朔爾茨　冀德方續為電動車關稅問題發揮作用

新華社11月19日報道，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）舉行會面。



據報道，習近平向朔爾茨表示，自今年4月對方訪問中國，中德雙方進行了坦誠深入、富有成效的交流。半年多來，兩國在綠色發展、可持續交通、對非洲農業合作等領域合作取得重要成果，中德關係持續煥發新的生機和活力。

當前，世界百年變局加速演進，全球發展處於關鍵十字路口。中國和德國作為世界第二、第三大經濟體和具有重要影響力的大國，要堅持從長遠和戰略角度鞏固中德全方位戰略夥伴關係，續寫相互成就的合作故事。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席G20峰會期間，與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）舉行會面。（Reuters）

習近平又強調，中方對德政策保持高度穩定性和連續性，願同德方一道，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，堅持求同存異、交流互鑒。中德經濟利益高度互融，中德合作是共促發展、共創未來的機遇。中方視德國為推進中國式現代化的重要合作夥伴，將繼續為德國企業提供廣闊市場機遇。

習近平又指雙方要圍繞數碼化、智能化、低碳化推動合作提質升級，攜手開拓第三方市場，實現合作共贏。中方認為歐洲是多極化世界的重要一極，致力同歐洲開展合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。歐盟對中國電動汽車加徵關稅引發全世界關注。中方始終堅持通過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

朔爾茨則表示，自他上次訪華以來，德中關係取得積極發展。在當前複雜國際形勢下，德中加強溝通合作至關重要。德方希望同中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，本着平等、坦誠和相互尊重的精神加強雙多邊對話合作，妥善解決分歧，實現互利共贏，為世界經濟復甦增長和共同繁榮作出貢獻。希望歐中通過對話談判儘快解決電動汽車問題，德方願就此作出積極努力。

雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等重要議題交換了意見。