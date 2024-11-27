英媒指1.5萬跨性別美軍士兵面臨退役　特朗普發言人：未決定

據英媒11月25日報道，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預期將在上任首日就簽署行政令，禁止跨性別人員服役，可能令約1.5萬名軍人被以醫療原因遣散。



《泰晤士報》報道，此舉還會禁止跨性別者加入軍隊，一位熟悉特朗普計劃的匿名消息人士表示，美軍正面臨招募不足的問題，目前只有海軍陸戰隊招募數量達標，部份職位高級的人員也會受到影響。

圖為2024年10月8日，美軍派員到北卡羅來納州（North Carolina）西部山區小鎮Marshall ，協助為颶風海倫妮（Helene）造成的破壞善後。（Reuters）

特朗普發言人萊維特（Karoline Leavitt）否定這一說法。她對《獨立報》表示：「這些匿名消息人士都是在猜測，他們根本不知道自己到底在說什麼。（特朗普）在這個問題上還沒有做出任何決定。」

報道稱，特朗普在第一個任期內就曾禁止跨性別人士加入美國軍隊，但那些現役跨性別人員仍可留在軍中。因此新的行政令將比此前影響範圍更大，即便是在軍中服役數十年的人，也面臨被解職。

美國現代軍事協會（Modern Military Associationof America）執行長布拉納曼（Rachel Branaman）表示：跨性別禁令將破壞軍隊的戰備狀態，並加劇招募及留任危機，「更不用說向美國的對手傳遞出脆弱的信號」。