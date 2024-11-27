特朗普任商業大亨、金主John Phelan為海軍部長　未曾在軍隊服役

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）26日宣布數個提名，任命商業投資大亨John Phelan為海軍部長，指Phelan上任後將把美國海軍事務放在首位，以推動「美國優先」。



Phelan負責管理私人投資公司Rugger Management，並曾幫助戴爾電腦（Dell）創辦人戴爾（Michael Dell）投資，是幫助特朗普競選的金主之一。特朗普提名中還稱讚他的「知識和經驗將提升那些爲國家服務的勇敢美國人的生活。」

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）26日引述消息人士指，特朗普25日在海湖莊園接受一輪面試後選擇提名Phelan——儘管他從未在軍隊服役。

圖為獲特朗普任命美國海軍部長的John Phelan。（X@dustinemills24）

報道指Phelan今夏有面見特朗普，雙方談及移民問題，特朗普還警告若對手賀錦麗（Kamala Harris）在大選中勝出，則今次選舉或是美國「最後一次大選」。