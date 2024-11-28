NASA發現格陵蘭島冰下埋「地下城」　曾是冷戰抗蘇聯秘密基地

美國太空總署（NASA）表示，科學家坐飛機在格陵蘭島上空用儀器探測冰蓋時發現，冰層下100英呎（約31米）有一座「地下城」，核實發現這是廢棄的冷戰美軍基地，曾計劃用來儲備核彈威懾蘇聯。



NASA在11月25日報告表示，科學家Chad Greene等人4月坐飛機在格陵蘭島上空觀測冰蓋時，探測雷達發現冰下埋有一座建築。經調查確認是冷戰軍事基地「世紀營」（Camp Century）。

該設施又稱「冰下城市」，是美軍於1959年鑿開冰原表層、開通隧道網絡建成的，1967年棄用後被冰雪覆蓋，如今離冰原表面有100英呎（約21釐米）。

NASA公布的照片和雷達圖片顯示，格陵蘭島冰蓋下發現廢棄的冷戰軍事基地。（earthobservatory.nasa.gov）

《華盛頓郵報》報道，美國前總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）下令建造了世紀營，用來儲備核彈以震懾蘇聯；美軍可從隧道中對3000英里（約4828公里）外的蘇聯首都莫斯科發射中程彈道導彈。

《紐約郵報》報道，格陵蘭島屬於丹麥，世紀營最初的設計面積相當於3個丹麥（52000平方英里），配備2000個發射陣地，可發射600枚導彈。

1959年，美軍在格陵蘭島上開鑿冰層、建設隧道網絡，建造了一個可以對蘇聯發射導彈的冰下軍事基地。（Getty Images）

用今天的美元計算，當時建造基地花費了約250億美元（約1945.38億港元）。

美國曾對丹麥聲稱基地用於科研目的，直到1997年華府才公布計劃。