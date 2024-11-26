白宮國安會前幕僚長慫恿特朗普　第2任期買下格陵蘭島對抗中俄

說起美國和格陵蘭島，就不得不提及特朗普在其第一個執政任期內那一段「計劃購買格陵蘭島」的往事。如今他確定重返白宮，又有人慫恿他這麼幹。



當地時間11月25日， 美國外交政策協會（AFPC）高級研究員、曾在特朗普政府擔任過白宮國安會幕僚長的格雷（Alexander B. Gray）在《華爾街日報》發表評論文章稱，特朗普在開啟第二個任期之後 ，應該繼續其未竟的事業——買下格陵蘭島。

在文章作者看來，格陵蘭島「有意獨立」，而美國也早就「覬覦已久」，但最大的理由，仍然繞不開中俄。他炒作聲稱，中俄兩國近年來在北極地區的動作應當引起「嚴重關切」，特別是格陵蘭島擁有黃金、白銀、銅、石油、鈾和稀土礦產等豐富的自然資源，「這為對手提供了可乘之機」，而格陵蘭島無法獨自對抗。

為此，他建議特朗普應當達成這項「世紀交易」，防止西方安全和經濟利益受到威脅。他還幻想，美國可以嘗試效仿同南太平洋島國達成《自由聯合協定》，和格陵蘭島建立所謂「自由聯繫國」的關係。

格雷在文章中指出，自19世紀以來，格陵蘭島在北大西洋的戰略位置就一直是美國戰略家們討論的焦點。1867年，時任美國國務卿西沃德（William Seward）首次提出購買這個世界上最大的島嶼。在第二次世界大戰期間，當丹麥向納粹德國投降，美國佔領格陵蘭島時，關於吞併格陵蘭島的議論再次浮上枱面。

他認為，儘管外交政策方面的權威人士如今對此嗤之以鼻，但北大西洋地緣政治現實的最新變化，使得美國與格陵蘭島建立正式關係變得很有必要。

首先，格陵蘭人正朝着「脫離丹麥、實現獨立」的方向邁進。2009年的《格陵蘭自治法》，為該島確立重大自治權，包括在處理對外事務方面擁有一定的餘地。格陵蘭島今年2月發布的外交、安全與防務政策聲明指出，獨立是其最終目標。不過，格陵蘭島是世界上人口密度最低的政治實體，如果它從丹麥分離出去，就需要自行負責安全保障工作，而這是一項其難以勝任的任務。

格雷隨後聲稱，但中俄正在威脅北極的現狀，這一重要事態發展應當引起「嚴重關切」。

他提到，俄羅斯已宣布對北極海大片區域擁有主權，其中包括格陵蘭專屬經濟區內的部份區域，俄羅斯勘探船已進入格陵蘭水域，且俄方正擴大其北極基地和強大的破冰船艦隊；中國則表示自己是「近北極國家」，建立名為「冰上絲綢之路」的航運網絡，以使北極地區各國與中國在政經議程上更加緊密地聯繫在一起，並組建了自己的破冰船隊。

2021年，格陵蘭這片極地的頂峰出現降雨的現象，說明她的氣溫升高導致出現水循環；其夏季時候冰面的融水情況亦增多，加速冰川或冰山溶化的速度，讓今年成為當地融冰情況最廣泛的其中一年。（Getty）

此外，格雷聲稱，格陵蘭島擁有包括黃金、白銀、銅、石油、鈾和稀土礦產等豐富的自然資源，「這為對手提供了可乘之機」，他們可能會不顧當地社會或環境問題大肆開採資源，「格陵蘭島將無法獨自抵抗中俄等國所採取的強制開採行為」。

為此，格雷又向特朗普「獻計」稱，美國可以提供一個既能維護格陵蘭島主權，又能保護其免受「惡意勢力侵害」的選項，比如上世紀八十年代，美國同密克羅尼西亞聯邦 、馬紹爾群島和帕勞這三個南太平洋島國達成了《自由聯合協定》（COFA），協定涉及美國對這三個「自由聯繫國」提供經濟援助，換取美國保持在這些國家領土、航道以及空域的唯一且不受限制的軍事准入地位。

最好，他進一步炒作渲染稱，隨着格陵蘭島尋求從丹麥獨立，美國應該準備好伸出援手。如果一個被「掠奪性外國勢力」包圍的格陵蘭島缺乏外部保護，那麼西方的安全和經濟利益將受到威脅，而現在特朗普有機會促成這項「世紀交易」。

格雷在文章中指出，自19世紀以來，格陵蘭島在北大西洋的戰略位置就一直是美國戰略家們討論的焦點。1867年，時任美國國務卿威廉·西沃德（William Seward）首次提出購買這個世界上最大的島嶼。在第二次世界大戰期間，當丹麥向納粹德國投降，美國佔領格陵蘭島時，關於吞併格陵蘭島的議論再次浮上枱面。

他認為，儘管外交政策方面的權威人士如今對此嗤之以鼻，但北大西洋地緣政治現實的最新變化，使得美國與格陵蘭島建立正式關係變得很有必要。

首先，格陵蘭人正朝着「脫離丹麥、實現獨立」的方向邁進。2009年的《格陵蘭自治法》，為該島確立了重大自治權，包括在處理對外事務方面擁有一定的餘地。格陵蘭島今年2月發布的外交、安全與防務政策聲明指出，獨立是其最終目標。不過，格陵蘭島是世界上人口密度最低的政治實體，如果它從丹麥分離出去，就需要自行負責安全保障工作，而這是一項其難以勝任的任務。

格雷隨後聲稱，但中俄正在威脅北極的現狀，這一重要事態發展應當引起「嚴重關切」。

他提到，俄羅斯已宣布對北極海大片區域擁有主權，其中包括格陵蘭專屬經濟區內的部分區域，俄羅斯勘探船已進入格陵蘭水域，且俄方正擴大其北極基地和強大的破冰船艦隊；中國則表示自己是「近北極國家」，建立了名為「冰上絲綢之路」的航運網絡，以使北極地區各國與中國在政經議程上更加緊密地聯繫在一起，並組建了自己的破冰船隊。

此外，格雷聲稱，格陵蘭島擁有包括黃金、白銀、銅、石油、鈾和稀土礦產等豐富的自然資源，「這為對手提供了可乘之機」，他們可能會不顧當地社會或環境問題大肆開採資源，「格陵蘭島將無法獨自抵抗中俄等國所採取的強制開採行為」。

為此，格雷又向特朗普「獻計」稱，美國可以提供一個既能維護格陵蘭島主權，又能保護其免受「惡意勢力侵害」的選項，比如上世紀八十年代，美國同密克羅尼西亞聯邦 、馬紹爾群島和帕勞這三個南太平洋島國達成了《自由聯合協定》（COFA），協定涉及美國對這三個「自由聯繫國」提供經濟援助，換取美國保持在這些國家領土、航道以及空域的唯一且不受限制的軍事准入地位。

最好，他進一步炒作渲染稱，隨着格陵蘭島尋求從丹麥獨立，美國應該準備好伸出援手。如果一個被「掠奪性外國勢力」包圍的格陵蘭島缺乏外部保護，那麼西方的安全和經濟利益將受到威脅，而現在特朗普有機會促成這項「世紀交易」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

