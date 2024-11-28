美國大學警告留學生特朗普上任前返校　未來移民政策走向引發焦慮

英媒11月26日表示，因擔心美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模驅逐國內移民，有美國大學建議外籍學生和員工在特朗普上任前返回校園。一些合法和無證留學生都表示害怕受特朗普的移民政策影響。



英國廣播公司（BBC）報道，特朗普承諾過要實施大規模驅逐移民計劃，他提名的邊境事務負責人霍曼（Tom Homan）也稱，將優先驅逐暴力罪犯和威脅國安者。

美國當選總統特朗普周日（10日）宣佈，將任命前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」。（Reuters）

2017年，特朗普政府就針對穆斯林國家，實施旅行禁令，並對學生簽證做出一些限制。

根據前車之鑒，麻省大學（the University of Massachusetts）今年11月向其國際學生和教職員發出旅行建議，讓他們好好考慮，在明年1月20日特朗普上任前結束寒假，提前返校。

美國科羅拉多大學丹佛分校（University of Colorado Denver） 教授伊斯特（Chloe East） 表示，學生們對移民問題的不確定性，感到極度不知所措和焦慮。很多人擔心簽證問題，想知道能否繼續完成學業。伊斯特提到，亞洲學生，尤其是中國學生，對特朗普領導下的中美關係感到「不確定」。

2024年11月，美國麻省大學向外籍學生和教職員發出旅行建議，要求他們趕在特朗普上任（1月20日）前返回校園。（麻省大學）

厄勒姆學院（Earlham College）一名日本留學生前田葵（Aoi Maeda，音譯）也表示，雖然她有簽證並計劃2026年5月畢業，但因特朗普可能驅逐亞洲留學生，她害怕不能順利畢業。

據報道，耶魯大學（Yale University）留學生部門11月開會表示，學生們擔心移民政策可能改變，就連受童年抵達者暫緩驅逐辦法 （DACA）保護的非法移民學生也有憂慮。