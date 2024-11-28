墨西哥：將報復特朗普加徵關稅　或令美國40萬人失業

針對美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言，上任後對墨西哥產品加徵25%關稅，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）11月27日表示，墨西哥將進行報復，並警告此舉或導致美國40萬個就業機會消失。



2024年11月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在德州布朗斯維爾觀看SpaceX的星艦火箭發射。（Reuters）

辛鮑姆在例行的新聞發布會上表態，被視為她迄今最明確聲明。墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）同場表示，特朗普加徵關稅的做法，是搬石頭砸自己的腳，且違反《美墨加貿易協定》(USMCA)。

圖為2024年10月15日，墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）主持記者會。（Reuters）

埃布拉德指出，關稅措施將導致美國大量失業、經濟增長放緩，並讓在墨西哥生產的美國企業繳稅翻倍，從而造成巨大打擊。

特朗普過渡團隊發言人休斯（Brian Hughes）表示，關稅將保護美國製造商和工人，免受外國市場及企業的不公平措施影響。