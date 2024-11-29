羅馬尼亞最高法下令　重新統計首輪總統選舉選票

羅馬尼亞首輪總統選舉投票結果引發爭議，最高法院下令重新計票。



羅馬尼亞11月24日舉行總統選舉第一輪投票，原本支持率僅為個位數的極右翼候選人喬治斯庫（Calin Georgescu）出人意料地強勢領先，進入決選，引起外界質疑。路透社報導，羅馬尼亞最高法院星期四（28日）在一份聲明中宣佈，決定重新核查和統計首輪總統選舉的選票。

羅馬尼亞將在12月1日舉行立法選舉，並於12月8日舉行總統決選。最高法院的這個決定加劇了選舉進程的動盪，而這些投票可能對羅馬尼亞的發展方向產生至關重要的影響。

羅馬尼亞是北約成員國，也是歐盟成員國。然而，在首輪總統選戰中拔得頭籌的喬治斯庫，對北約和羅馬尼亞對烏立場持批評態度。他還認為，羅馬尼亞應該與俄羅斯合作，而不是挑戰莫斯科。

羅馬尼亞總統選舉25日投票結束。圖為中右派反對黨領導人拯救羅馬尼亞聯盟候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）發表演講。（Reuters）

根據目前統計的結果，喬治斯庫位居第一，將於第二輪投票中迎戰中間偏右候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）。社會民主黨總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）則在首輪投票中排名第三。

喬治斯庫獲得許多年輕選民和羅馬尼亞僑民的選票，他主要在短片平台TikTok上宣傳競選活動。羅馬尼亞電信監管機構的一名高級官員星期三（27日）呼籲暫停TikTok，對它在選舉中可能扮演的角色進行調查。

不過，TikTok否認了這種擔憂，並稱大多數候選人都使用這個平台和其他社媒開展競選活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

