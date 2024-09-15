東歐遭暴雨侵襲　羅馬尼亞水災4人亡　捷克嚴防22年前災情重演

羅馬尼亞東部地區因持續暴雨引發水災，截至9月14日已造成至少4人死亡，數千間房屋受損。連日暴雨過後，中歐和東歐大部份地區河水水位飆升，多地進入警戒狀態。



路透社14日報道，氣象預測顯示，捷克、斯洛伐克、波蘭、匈牙利、德國南部和奧地利部份地區在未來數天將迎來更多降雨，一些高風險地區的官員將採取緊急防洪措施。

捷克與波蘭邊境一些城鎮的居民因河水超過警戒水位而疏散；曾在2002年遭受特大洪災的捷克首都布拉格（Prague）則採取防洪措施。

羅馬尼亞緊急響應部門稱，水災影響當地八個縣，總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）將前往受災嚴重的加拉茨縣（Galati）了解災情，那裏有4人遇難，約5,000所房屋受損。

2024年9月14日，羅馬尼亞加拉茨（Galati）地區暴雨引發水災，大量洪水覆蓋整個區域。（Reuters）

新華社14日報道，羅馬尼亞緊急情況部門當日宣布，加拉茨縣部份地區24小時降雨量在150毫米以上。

據羅馬尼亞緊急情況監察總署同日通報，已派遣消防人員、警察、憲兵等開展救援行動。一架「黑鷹」（Black Hawk）直升機已奉命飛往加拉茨縣執行搜救任務。救援部門說，由於多條道路被洪水阻塞，救援行動嚴重受阻。

羅馬尼亞氣象部門14日繼續發布暴雨黃色和橙色警報，預計全國半數以上地區將迎來階段性強降雨及強對流天氣。

2024年9月14日，羅馬尼亞加拉茨（Galati）地區暴雨引發水災。圖為當地民眾和救援人員正試圖拯救一名受困洪水中的男子。（Reuters）

捷克氣象研究所說，該國北部和東北部地區首當其衝遭受洪災，一些地方自12日的降雨量高達250毫米。

氣象預報員警告，一些地區的降雨量到15日可能會超過年均降雨量的三分之一，強風使情況更複雜。

捷克環境部長赫拉迪克13日說，受災最嚴重地區的人們應該準備離開家園。

捷克首都布拉格人口130多萬，坐落於伏爾塔瓦（Vltava）河畔，風景如畫的14世紀查爾斯大橋橫跨河面。這座城市已建起防洪堤。2002年發生水災後，布拉格投入巨資採取預防措施，當時洪水席捲地鐵系統，迫使數萬人撤離家園。

在波蘭西南部靠近捷克邊境的歷史名城Glucholazy，消防員在河水高漲的Bialka河邊堆放數百個沙袋，一些居民已離家暫避。

波蘭內政部長Tomasz Siemoniak說，預計未來24小時內，捷克與波蘭邊境每平方米土地的降雨量將高達100至150公升，使得波蘭的河道水位暴漲。

2024年9月14日，捷克Pisecna市， 一名男子在暴雨過後看著被洪水淹沒的街道。（Reuters）

斯洛伐克的官員則警告，由於多瑙河（Danube River）漲水，首都布拉迪斯拉發（Bratislava）可能會出現水災。

匈牙利也預計未來幾天多瑙河水位將接近歷史最高水平，官員將於16日關閉首都布達佩斯（Budapest）的低洼碼頭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

