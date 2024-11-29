韓國嚴重暴雪釀至少5死11傷

韓國11月27日起持續降下大雪，首爾一日內至少5人因此喪生，當日江原道原州市更發生53輛車的嚴重連環相撞事故，造成11人受傷。當局已呼籲民眾不要開車，而毗鄰首爾、全國人口最多的省份京畿道約 1,285 所學校已關閉。



首爾附近交通受阻，甚至發生車禍，其中首爾以東的襄陽高速公路當日發生5車連環相撞事故，1人死亡。韓聯社分析指，降雪後形成的冰面另道路濕滑，影響車輛煞車，令車輛打滑相撞。此外，因大雪身亡還有另外4人，他們均是因建築物被積雪壓至倒塌時死亡。

2024年11月28日，韓國首爾，一名男子在清理屋頂積雪後向遠方拍照。（Reuters）

首爾的積雪深度創下1907年來紀錄，部份地區深達40厘米，這不僅在11月，在整個冬季來說都很罕見。大雪還導致輸電系統癱瘓，其中城北區超170戶停電，而恩平區則數十戶電力斷供。

極端天氣昨日仍未見好轉，全韓15個機場中，有142個航班取消，80個航班延誤；其中首爾仁川機場受極端天氣影響最嚴重，旅客平均延誤約兩小時。