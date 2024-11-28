韓國百年大雪交通大亂　瘋傳「滑雪上班打工仔」超狂身份曝光

韓國迎來百年大雪，首爾和京畿道等首都圈已連續2天降雪，部分地區積雪超過40厘米。



破紀錄的大雪導致28日通勤時間交通大亂，地鐵誤點、道路壅塞。不少市民放棄進公司，改在家中上班。還有民眾目睹到有男子乾脆「滑雪上班」，在網上引發轟動，男子的身份隨後也曝光。

韓國百年大雪，有男子乾脆「滑雪上班」在網上引發轟動。（朝鮮日報影片截圖）

原來是前國家滑雪選手 移動12公里花了約90分鐘 點圖放大瀏覽：

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綜合《首爾新聞》等韓媒報道，網路論壇「FMKOREA」有網友表示，在京畿道水原市靈通區看到一名路人直接滑雪上班。根據公開的畫面，可以看到一位男子在積雪的道路上滑雪，移動速度跟旁邊的車子差不多快。許多網友後來都捕捉到這位男子的身影。

韓國網友看到男子放棄搭交通工具，直接滑雪上班，傻眼表示：

「感覺他到公司會累死」

「在平地和上坡路段只靠臂力滑雪，應該很困難」



但也有不少網友羨慕表示：

「在這種日子，總比開車上班好」

「好像很有趣」



這位男子其實是韓國前國家滑雪選手金正民（音譯，김정민）。他接受SBS訪問時透露，現在在高中擔任體育老師，早上本來想搭巴士上班，但雪實在太大，滑雪似乎比較快。最後他花了約90分鐘移動12公里。他也透露打算搭公共交通工具回家。

韓國京畿地區已經連下2天大雪。氣象廳表示，截至當地時間28日上午9點為止，京畿道龍仁積雪達45.4厘米、水原42.8厘米、江原道平昌31.7厘米、忠清北道鎮川40.6厘米、濟州三角峰25.3厘米、全羅北道長水24.6厘米。根據預測，首爾、仁川與京畿北部同日下午就會停止降雪。

韓國京畿地區已經連下2天大雪，首爾被染成一片白色。（路透社）

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