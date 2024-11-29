IAEA機密報告詳揭伊朗擴大濃縮鈾規模計劃　或增加核擴散風險

伊朗已通知聯合國核監督機構，它計劃在濃縮鈾設施額外安裝超過6千台鈾濃縮離心機，並啟用更多已安裝的濃縮鈾離心機。



路透社引述國際原子能機構（IAEA）11月28日發布的一份機密報告，詳細說明了伊朗這項擴大濃縮鈾規模計劃的具體情況，伊朗要額外安裝數千台濃縮鈾離心機，旨為回應上週35個IAEA理事國應英國、法國、德國和美國的要求，通過一項譴責伊朗的決議。

伊朗已在納坦茲和福爾多的兩座地下設施以及納坦茲的一座地上試驗廠安裝了一萬多台離心機。提升濃縮鈾能力意味着伊朗可以更快取得濃縮鈾，這可能會增加核擴散的風險。

2024年10月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在喀山和俄羅斯總統普京會面。（Reuters）

伊朗新離心機的唯一指定濃縮鈾水平是5%，遠低於伊朗目前生產的60%，這可能被視為伊朗在特朗普重返白宮之前，尋求與歐洲國家達成共識的和解舉措，儘管伊朗可以在之後調整濃縮鈾水平。

要提高濃縮鈾豐度，常需將許多分離級串聯起來，這樣的分離級聯合系統稱為級聯（cascades）。IAEA的報告概述了伊朗要安裝32個離心機級聯的計劃，每台離心機級聯有160多台機器，還有一個由多達1152台先進IR-6型離心機組成的大型級聯。

同時，伊朗計劃安裝的級聯數量遠遠超過已經安裝的級聯數量。伊朗表示，現在將通過向這些級聯提供鈾原料，而IAEA證實伊朗尚未這麼做。

伊朗否認尋求製造核武器，但西方國家表示，將鈾濃縮純度提高到60%，已接近武器級所要求的90%，並不符合民事用途解釋。其他國家在沒製造核武器的情況下並沒有這麼做。

2024年11月20日，奧地利維也納，圖為國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）在會議中發表講話。（Reuters）

11月21日，IAEA理事國經過數小時的激烈辯論後通過一項決議，譴責伊朗與IAEA合作不力。這是IAEA自6月以來第二次通過譴責伊朗決議。

這項決議由英國、法國、德國和美國提出，要求伊朗履行法律義務，就鈾痕量（uranium traces）作解釋，並指伊朗讓檢查人員採集樣本是「必要和緊迫的」。中國、俄羅斯和布基納法索投了反對票，但決議最終以19票贊成、12票棄權和委內瑞拉未參加獲得通過。

本文獲《聯合早報》授權轉載

