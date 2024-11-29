俄羅斯防長：與朝鮮軍事合作正積極擴大

俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）11月29日表示，莫斯科與平壤的軍事合作正積極擴大。



根據俄衛網，別洛烏索夫在平壤與朝鮮國防相努光鐵的會談中稱：「今天，俄羅斯和朝鮮的友好關係在包括軍事合作在內的所有領域都在積極擴大。我們致力於執行在最高層達成的所有協議。我們期待着與朝鮮同志進行密切而富有成果的合作。」

別洛烏索夫表示相信，「今天的會談將進一步加強俄朝在國防領域的戰略夥伴關係」。

努光鐵則表示，兩國軍隊之間的戰鬥友誼和協作是最高優先事項。他強調：「對其不斷加強和發展——這是我軍一貫立場。」

2024年11月29日，俄羅斯國防部發布消息稱，俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）抵達朝鮮進行正式訪問。（俄羅斯國防部）

他指出：「目前，兩國軍事部門之間的交流與合作，包括高級別代表團互訪，正在蓬勃開展。」

努光鐵還強調：「我們對此表示贊賞。」他表示相信，俄羅斯國防部部長對朝鮮的正式訪問「成為交流有益和建設性建議的關鍵時刻，既有助於加強兩國國防能力和安全，也有助於促進兩國軍隊之間的友誼、合作和發展」。